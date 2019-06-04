Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов

Политика print

В РФ предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов. Согласно инициативе депутата Госдумы Виктора Зубарева и председателя центра "Поколение права" Андрея Андреева, им должен стать уровень безработицы среди молодежи.


Губернатор Мурманской области Ковтун заявила о своей досрочной отставке

В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой они отмечают, что среди всех безработных в стране больше всего людей до 34 лет.  В ряде регионов, например, в Астраханской области и Хакасии, уровень безработицы среди молодых жителей более 50%.

Авторы идеи считают, что явно необходима федеральная подпрограмма содействия занятости молодежи, а контролировать ее исполнение должны будут главы регионов.

Зубарев отметил, что молодых людей не берут на работу по причине отсутствия опыта, кроме того, они не могут найти вакансии по своим специальностям. Система образования в субъектах РФ обязана отвечать вызовам экономики, заключил парламентарий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство решило материально мотивировать чиновников к прохождению государственной службы. На эту цель планируется потратить около 630 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета.

Фото превью: сайт Госдумы

Читайте также: Алексей Мухин: Профессионализм - основной критерий для глав регионов

"Лидеры России": Игрушка для администраторов?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы госдума молодежь губернаторы безработица
Обсудить
Актуальная аналитика
Азия
Все, что нужно знать о Бали - часто задаваемые вопросы путешественников
Кошки
Почему коты несут добычу в дом
Здоровье и профилактика
Онхоцеркоз. Симптомы, диагностика, лечение
Новости Все >
Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" сравнять счет в серии с "Бостоном"
Системы ПВО США бессильны перед ракетами российского производства
Полиция Японии задержала россиянина за попытку запустить дрон
МИД Украины раскритиковал возможное участие России в июньской сессии ПАСЕ
В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов
Помпео: Россия должна отчитаться о причинах крушения малайзийского Boeing 777
22% россиян готовы участвовать в массовых акциях с политическими требованиями
СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа
Россиян освободят от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках
Более трети россиян изъявили желание стать кандидатами в космонавты - ВЦИОМ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции

Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.

На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Новости Украины
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Ближний Восток
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.

Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
Общество
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Новости Украины
На Украине призвали "друзей и партнеров" вынудить РФ послушаться Международный трибунал в Гамбурге
Религия
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха

Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.

Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы, а помогать своему
Новости Европы
Власти Финляндии запретили в стране волкособов и шиповник
Любовь Степушова Жесткие санкции России против Украины пока показушные Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
Помпео: Россия должна отчитаться о причинах крушения малайзийского Boeing 777
МИД Украины раскритиковал возможное участие России в июньской сессии ПАСЕ
СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа
Вологодский губернатор: МИД РФ поддержал инициативу об учреждении Дня русской Америки
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Египетские пирамиды построили не рабы
В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов
Египетские пирамиды построили не рабы
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
Антироссийские санкции стали полной неожиданностью для Вексельберга - предприниматель
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Трагедия в Подмосковье показала низкую оперативность правоохранителей - эксперт
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы, а помогать своему
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы, а помогать своему
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы, а помогать своему
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ