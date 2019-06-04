В России предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов

В РФ предложили ввести новый критерий оценки работы губернаторов. Согласно инициативе депутата Госдумы Виктора Зубарева и председателя центра "Поколение права" Андрея Андреева, им должен стать уровень безработицы среди молодежи.



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В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой они отмечают, что среди всех безработных в стране больше всего людей до 34 лет. В ряде регионов, например, в Астраханской области и Хакасии, уровень безработицы среди молодых жителей более 50%.

Авторы идеи считают, что явно необходима федеральная подпрограмма содействия занятости молодежи, а контролировать ее исполнение должны будут главы регионов.

Зубарев отметил, что молодых людей не берут на работу по причине отсутствия опыта, кроме того, они не могут найти вакансии по своим специальностям. Система образования в субъектах РФ обязана отвечать вызовам экономики, заключил парламентарий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство решило материально мотивировать чиновников к прохождению государственной службы. На эту цель планируется потратить около 630 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета.

Фото превью: сайт Госдумы

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