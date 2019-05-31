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Песков прокомментировал обновленную методику ВЦИОМ

Политика » Власть » Кремль print

Рейтинг доверия президенту формирует на основе того, как россияне оценивают его деятельность на этом посту. Все остальные показатели "вторичны". Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новую методику опроса ВЦИОМ. 


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"Если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять. Или доверять, но не одобрять", - передает его слова агентство "РБК". 

Песков добавил, что в Кремле остались довольны работой социологов. По опыту своего участия в 15 "Прямых линий" с Владимиром Путиным пресс-секретарь заметил, что социология часто ошибается, не всегда отражая реальное положение дел. 

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения усовершенствовал методику опроса россиян о доверии к политикам. Социологи разработали закрытый вопрос с обновленной методикой измерения после того, как опубликованный 24 мая опрос показал снижение уровня доверия Путину до минимума за 13 лет. 

В рамках этой методики 72,3% респондентов заявили о своем доверии президенту России, только 23,7% опрошенных не доверяют Владимиру Путину, уточняют социологи. 

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Темы ВЦИОМ Путин Песков доверие методика
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