Жириновский предложил оставить в Госдуме только депутатов-москвичей

В столице нужно оставить работать только депутатов Госдумы, которые в ней живут. Такое мнение высказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Цель — избавить жителей регионов от необходимости перемещаться по стране.
Политик заявил, что все должны "работать на местах", в "тасканиях по стране" смысла нет. Центральные федеральные органы должны формировались из москвичей, а в субъектах РФ нужно создавать региональные, добавил он.
Депутат выступил с такой идеей после того как председатель Думы Вячеслав Володин предложил продлить работу в регионах в июне из-за праздничных дней. Парламентарии зааплодировали, а Жириновский сравнил их со школьниками, которым объявили, что занятий не будет.
Идея Жириновского вызвала возмущение его коллег. Так, по словам коммуниста Николая Харитонова, в случае ее реализации "на окраинах как была голытьба, так и будет".
Представителя КПРФ поддержал и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он назвал инициативу лидера ЛДПР прогрессивной, но заметил, что оценить ее на данном этапе очень сложно.
Фото: сайт ЛДПР
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