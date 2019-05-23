Жириновский предложил оставить в Госдуме только депутатов-москвичей

В столице нужно оставить работать только депутатов Госдумы, которые в ней живут. Такое мнение высказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Цель — избавить жителей регионов от необходимости перемещаться по стране.



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Политик заявил, что все должны "работать на местах", в "тасканиях по стране" смысла нет. Центральные федеральные органы должны формировались из москвичей, а в субъектах РФ нужно создавать региональные, добавил он.

Депутат выступил с такой идеей после того как председатель Думы Вячеслав Володин предложил продлить работу в регионах в июне из-за праздничных дней. Парламентарии зааплодировали, а Жириновский сравнил их со школьниками, которым объявили, что занятий не будет.

Идея Жириновского вызвала возмущение его коллег. Так, по словам коммуниста Николая Харитонова, в случае ее реализации "на окраинах как была голытьба, так и будет".

Представителя КПРФ поддержал и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он назвал инициативу лидера ЛДПР прогрессивной, но заметил, что оценить ее на данном этапе очень сложно.

Фото: сайт ЛДПР

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