Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.



Владимир Путин упростил процесс получения российского гражданства / Новости от 31.10.2018 15:08

Теперь на процесс упрощенного предоставления гражданства России претендуют жители Крыма, которые родились на Крымском полуострове и жили там определенное время, но выехали за пределы Крыма до 18 марта 2014 года.

Также на упрощенное предоставление российских паспортов могут претендовать граждане Украины, которые имеют вид на временное жительство в России, либо удостоверения беженца. Российское гражданство в упрощенном варианте могут получить иностранцы, близкие родственники которых были депортированы из Крымской АССР.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР.

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