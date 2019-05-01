Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Теперь на процесс упрощенного предоставления гражданства России претендуют жители Крыма, которые родились на Крымском полуострове и жили там определенное время, но выехали за пределы Крыма до 18 марта 2014 года.
Также на упрощенное предоставление российских паспортов могут претендовать граждане Украины, которые имеют вид на временное жительство в России, либо удостоверения беженца. Российское гражданство в упрощенном варианте могут получить иностранцы, близкие родственники которых были депортированы из Крымской АССР.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР.
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