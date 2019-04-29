Глава Орска добровольно покинул свой пост

Деятельность мэра города Орск Андрея Одинцова давно вызывала недовольства как у депутатов из городского собрания, так и у врио губернатора Оренбургской области.
Зимой мэра критиковали за неудовлетворительные результаты работ по очистке от снега городских улиц. Ситуация был столь критичной, что на помощь орским дорожникам пришлось вызывать технику из областного центра.
Орск — промышленный центр Оренбуржья. Второй по населению город, по мнению врио губернатора области, действиями мэра был доведен "едва ли не до крайности". Об этом, комментируя отставку Одинцова, действующий глава региона Денис Паслер рассказал на своей странице в Instagram.
Кресло после ухода мэра еще не успело остыть, а Паслер уже обозначил цели и задачи, поставленные перед новой командой. Одним из приоритетных направлений врио губернатора станет включение города в реализацию федеральных и региональных проектов. Каких — не уточнил.
В Орске уже назначен и исполняющий обязанности городского главы. Им стал муниципальный депутат Василий Козулицын. В городе нет процедуры прямых выборов главы. Нового градоначальника определят депутаты городского собрания.
Фото: Википедия
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