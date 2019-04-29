Югорского оппозиционера пытаются лишить мандата депутата

По мнению Антона Пантина, его попытаются лишить депутатского кресла за то, что он не указал кредит, как доход. Вины своей депутат не признает. Оппозиционер уверен, что делает для родного Югорска больше, чем все его коллеги по депутатскому корпусу, за то и нелюбим.
В регионе Пантин известен тем, что выпускает газету "Вслух", где подробно рассказывает обо всех промахах своих политических противников. В случае отзыва мандата, намерен не только обращаться в суд, но и призвать в свою поддержку широкую общественность.
Заседание, на котором будет поднят вопрос о доверии к Пантину, состоится 30 апреля. Объяснительную по факту выявленных нарушений народный избранник уже написал, однако в отрицательном для себя решении не сомневается. Пока еще депутат признается, что уже обдумывает стратегию дальнейшей политической борьбы.
Фото: Википедия
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