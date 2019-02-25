Российский бизнесмен убит за издевательства над работниками

Портал "ЮграPro" сообщил об убийстве предпринимателя Владимира Теплова, который проживал в селе Ванзеват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа. На место происшествия прибыли шесть полицейских на снегоходах.

"ЮграPro" ссылаясь на источник среди местных жителей сообщил, что убийство произошло либо ночью 24 февраля, либо ранним утром 25 февраля. Источник утверждает, что Теплов был неоднократно уличен в издевательстве над своими работниками, избивал их и морил голодом. Местные жители рассказывают, что после Нового года предприниматель запретил своим работникам брать какие-либо товары в магазине под запись. Это и другие издевательства бизнесмена могли стать причиной для убийства, — считают жители села.

На данный момент официального подтверждения от правоохранительных органов не поступало. Но ранее Владимир Теплов уже привлекал интерес полицейских. В 2017 году МВД организовало проверку его предприятия из-за жалоб местных жителей. Тогда сотрудники полиции прилетели к бизнесмену на вертолете, однако никаких нарушений не выявили.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала доклад Министерства труда и социальной защиты России, в котором Югра был представлен как самый перспективный регион для предпринимательства.

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