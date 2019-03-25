В морге Югрска обнаружили склад детского питания.

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа провела проверку местного морга, где было обнаружено большое количество коробок с детским питанием. Правоохранители обратили внимание на видео из превращенного в склад ритуального зала, которым поделился один из пользователей "ВКонтакте".
Пресс-служба Управления МВД по ХМАО сообщила агентству "Интерфакс", что детское питание оказалось просроченным. По данным полиции, содержимое коробок готовилось к утилизации, раздавать его населению владелец не планировал, а само помещение больше не является ритуальным залом, а используется как склад.
При этом, депутат Югорской городской думы Антон Пантин утверждает, что морг в здании продолжает работать.
"Там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке", — написал на своей страничке "ВКонтакте" депутат.
По оценке Пантина, в ритуальном зале хранится три тонны детского питания стоимостью в полтора миллиона рублей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в одном из моргов Еврейской автономной области родственников покойных заставляли самостоятельно доставлять тела и помещать их в холодильник.
Источник фото: видео со страницы Антона Пантина "ВКонтакте"
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