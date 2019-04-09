ХМАО, Татарстан и Башкирия возглавили рейтинг экономически успешных регионов страны

Эксперты рейтингового агентства Moody's считают, что в 2019–2020 годах добывающие регионы России будут наиболее благополучными с точки зрения экономики. Благодаря высоким ценам на нефть, уровень инвестиций в развитие Татарстана, Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа остается довольно высоким, в то время как в остальных субъектах федерации он уже снизился на 50%.

В то время как перерабатывающая промышленность демонстрирует признаки ранней стагнации, сырьевой сектор за счет экспорта будет чувствовать себя уверенно, так же как и регионы, где находятся предприятия по добыче энергоресурсов.

Разница в доходах населения станет причиной миграции. По данным исследования Moody's, несырьевые регионы уже теряют по 1% жителей в год. Исключения составляют лишь Московская и Лениградская область, где отсутствие сырьевых предприятий компенсируется близким расположением к экономическим центрам страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в мировом рейтинге качества жизни российские города оказались лишь во второй сотне.

Источник фото: wikimedia.org

Читайте также

Составлен топ-10 российских городов для шопинга

Россия заняла 59 место в рейтинге самых счастливых стран мира

Москва возглавила рейтинг европейских мегаполисов с наиболее крупными бизнес-центрами