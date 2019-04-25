В Кузбассе переименовали исполнительную власть

Депутаты кузбасского областного совета переименовали коллегию администрации области в правительство. Решение было принято единогласно. Изменение названия повлечет за собой масштабную реформу исполнительной власти в регионе.



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Инициатива о переименовании руководящего органа принадлежит новому губернатору области Сергею Цивилёву. Это тот редкий случай, когда главу региона поддержал не только парламент, но и общественники. Новое название диктует и новый статус, и новую организационную форму.

Называясь советом, руководство области имело возможность принимать на работу большое количество дублирующих функции друг друга чиновников. Количество вице-губернаторов в Кузбассе одно из самых больших по стране. После принятия депутатами соответствующего решения. Организационную структуру ведомства реструктуризируют.

Фото: Википедия

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