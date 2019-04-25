В Кузбассе переименовали исполнительную власть

Депутаты кузбасского областного совета переименовали коллегию администрации области в правительство. Решение было принято единогласно. Изменение названия повлечет за собой масштабную реформу исполнительной власти в регионе.
Инициатива о переименовании руководящего органа принадлежит новому губернатору области Сергею Цивилёву. Это тот редкий случай, когда главу региона поддержал не только парламент, но и общественники. Новое название диктует и новый статус, и новую организационную форму.
Называясь советом, руководство области имело возможность принимать на работу большое количество дублирующих функции друг друга чиновников. Количество вице-губернаторов в Кузбассе одно из самых больших по стране. После принятия депутатами соответствующего решения. Организационную структуру ведомства реструктуризируют.
Фото: Википедия
Читайте также:
У областного СПИД-центра в Кемерове горожане нашли пробирки с кровью
Перевозчики в Новокузнецке отменят льготы для пожилых людей из-за оскорблений
Губернатор назвал кузбассцев "бесформенными телами в трусах"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Принятие закона об украинском языке как государственном показывает, что Крым и Донбасс сдеали правильный выбор, считает украинский эксперт Александр Дудчак.