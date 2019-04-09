Перевозчики в Новокузнецке отменят льготы для пожилых людей из-за оскорблений

С 11 апреля в частные маршрутки Новокузнецка прекратят перевозку пенсионеров по льготным тарифам. По словам директора транспортного предприятия "Автолайн" Евгении Корюковой, это связано с конфликтными ситуациями, которые постоянно возникают между не имеющими права на льготы пенсионерами и сотрудниками компании.

"Вышла такая ситуация, что наши кондукторы и водители подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают в льготную категорию, чтобы мы могли их провозить за 11 рублей. Я сама удивляюсь тому, что наши пенсионеры на такое способны. В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес", — сказала в своем видеообращении к пассажирам Евгения Корюкова.

По информации кузбасских СМИ, льготы в частном транспорте введены с 1 марта, действуют не на всех маршрутах, и предоставляются только пенсионерам по возрасту при предъявлении паспорта. На муниципальных маршрутах перечень льготников шире, поэтому некоторые пассажиры, садясь в частную маршрутку, не знают, что должны платить по полному тарифу.

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации Евгения Крюкова считает предоставление частным предприятиям компенсации на перевозку льготников из бюджета, чтобы они могли возить пассажиров на тех же условиях, что и муниципальные перевозчики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Новокузнецке кондуктор выгнал из автобуса 11-летнюю школьницу на 35-градусный мороз.

Источник фото: КузПресс. Ру

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