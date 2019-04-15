У областного СПИД-центра в Кемерове горожане нашли пробирки с кровью

В сообществах социальной сети "ВКонтакте", посвященных жизни в городе Кемерово, появилась информация о пробирках с кровью, лежащих у мусорных контейнеров возле областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.



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Вызвавшую у местных жителей немалый отклик новость транслируют все местные средства массовой информации.

По словам женщины, рассказавшей горожанам о пугающей находке, прямо рядом с областным центром находится детский сад. Проход к мусорный контейнерам, подле которых лежали пробирки с кровью, свободный, транслирует заявление женщины издание "Сибдепо".

Также, сетует жительница города, пробирки даже не были спрятаны в пакетики.

СМИ Кемерово сообщают, что по этому факту руководство областного СПИЦ-центра уже якобы инициировала служебную проверку. О том, заинтересовались ли данной историей в правоохранительных органах, средства массовой информации не сообщают.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на Большой Черемушкинской улице прохожие обнаружили заброшенный отдел полиции. Известно, что в этом же здании ранее располагался филиал Федеральной миграционной службы. Внутри заброшенного помещения любопытные москвичи нашли целые кипы бумаг, стопки паспортов, а также кучи уголовных и административных дел.

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