Хабаровский ОНФ не участвует в создании нового общественного движения "ЕР"

Постановочный раскол в Хабаровском региональном отделении партии превратился для единороссов в очередной неуправляемый кризис. После тотального провала на выборах губернатора, партия власти готовится проиграть и предстоящую кампанию в краевую Думу.
Накануне, местное отделение партии "Единая Россия" фактически объявило о расколе в организации, создав новое общественное движение "Время перемен!". По задумке архитекторов проекта, организация должна была поддержать избранного от ЛДПР губернатора Сергея Фургала и помочь тому в управлении краем как словом, так и делом.
Среди учредителей оказались член Высшего совета партии Сергей Иванченко и активисты Общероссийского народного фронта, якобы, выступившие соучредителями. Уже на следующий день ОНФ официально открестился от участия в проекте, что и стало поводом для очередного скандала.
"Мы были очень удивлены узнав, что стали соучредителями некого нового партийного движения. В региональный штаб по этому вопросу никто не обращался", — прокомментировал ситуацию "Правде.Ру" член Центрального штаба ОНФ Андрей Белоглазов.
Читайте также:
"Единая Россия" проигрывает - впервые с 2006 года
Для "Единой России" прозвенел "звоночек" 9 сентября
Фургал проиграл Шпорту на выборах в Хабаровском крае?
Максим Шевченко: "Выстави лесную шишку против губернатора - и за нее бы проголосовали"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.