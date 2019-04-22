Хабаровский ОНФ не участвует в создании нового общественного движения "ЕР"

Постановочный раскол в Хабаровском региональном отделении партии превратился для единороссов в очередной неуправляемый кризис. После тотального провала на выборах губернатора, партия власти готовится проиграть и предстоящую кампанию в краевую Думу.



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Накануне, местное отделение партии "Единая Россия" фактически объявило о расколе в организации, создав новое общественное движение "Время перемен!". По задумке архитекторов проекта, организация должна была поддержать избранного от ЛДПР губернатора Сергея Фургала и помочь тому в управлении краем как словом, так и делом.

Среди учредителей оказались член Высшего совета партии Сергей Иванченко и активисты Общероссийского народного фронта, якобы, выступившие соучредителями. Уже на следующий день ОНФ официально открестился от участия в проекте, что и стало поводом для очередного скандала.

"Мы были очень удивлены узнав, что стали соучредителями некого нового партийного движения. В региональный штаб по этому вопросу никто не обращался", — прокомментировал ситуацию "Правде.Ру" член Центрального штаба ОНФ Андрей Белоглазов.

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