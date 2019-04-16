Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ

Российский политик и лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский заявил, что Россия ни на каких условиях не должна возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его мнению, лучше всего немедленно покинуть эту международную организацию.



ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы / Новости от 11.04.2019 00:18

"Ни под каким видом мы не должны возвращаться в ПАСЕ, ни под каким. Они нас там оскорбляли и поливали грязью все 25 лет. Наша позиция в том, чтобы выйти из Совета Европы, вот сейчас, летом, и забыть эту организацию, она совершенно не нужна", - приводит агентство "РИА Новости" слова Жириновского.

Он добавил, что в Страсбурге, где расположена штаб-квартира организации, никто про нее не знает, поскольку "она никому не нужна". Интерес европейцев в возвращении России в ПАСЕ связан только с выплатой членских взносов, считает политик.

"Тридцать миллионов евро в год - это же хорошо. Покататься по другим странам бесплатно за русские деньги, да еще русских поливать грязью", - отметил лидер российских либерал-демократов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что присутствие делегации России на заседаниях ПАСЕ без права голоса не будет считаться полноправным и полноценным участием. Об этом заявила официальный представительства Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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