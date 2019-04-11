Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что возвращение России в ПАСЕ невозможно без внесения изменений в регламент организации. Последний призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы к Москве, в котором организация предлагает сформировать делегацию, по мнению Слуцкого "приоткрывает окно возможностей" для выхода из кризиса.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий утверждает, что российские депутаты и сенаторы появятся в Страсбурге после того, как из регламента ПАСЕ исчезнет мера "о лишении полномочий национальных делегаций или их части".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россию могут вернуть в ПАСЕ уже на текущей неделе. В понедельник в Страсбурге началась недельная весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где одной из главных тем будет принятие мер для возвращения делегации России в ПАСЕ.

На фото: Леонид Слуцкий

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