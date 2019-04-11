Захарова: отсутствие равноправия по отношению к России предполагает и отсутствие взносов

Присутствие делегации России на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без права голоса не будет считаться полноправным и полноценным участием. Об этом заявила официальный представительства Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает агентство ТАСС.

"Нас не надо призывать. Российская сторона неоднократно говорила, что выступает за работу в этой структуре, но присутствие на заседании без права голоса и права выработки решений - это не полноправное и не полноценное участие. Полноправное членство России в работе этой структуры предполагает, естественно, и оплату взносов, и работу в том формате, который предполагается для всех представителей", - сказала Захарова, комментируя призыв депутатов ПАСЕ к России с просьбой заплатить взносы в бюджет организации.

Она добавила, что отсутствие равноправия по отношению к России предполагает также и отсутствие взносов. По словам представителя российского дипведомства, платить деньги за то, на что можно "посмотреть через YouTube - это очень дорогая цена".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает необходимым полностью восстановить права России в ПАСЕ, поскольку это снизит общую напряженность на континенте и поспособствует сплочению организации.

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