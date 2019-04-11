Госдума во втором чтении приняла закон о "суверенном интернете"

Законопроект о "суверенном интернете" был принят Государственной думой России во втором чтении подавляющим большинством голосов в четверг, 11 апреля. Об этом сообщает издание The Bell.

Законопроект, представляющий собой пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", получил одобрение 320 депутатов, против высказались лишь 15. Обсуждение заняло не больше двадцати минут, отмечают в издании. Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Согласно документу, все операторы связи будут обязаны установить оборудование, которое способно фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы, а Роскомнадзор получит право брать на себя централизованное управление российским сегментом интернета в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности его функционирования.

Затраты на реализацию идей законопроекта оцениваются в 30 миллиардов рублей, которые заложены в бюджет страны. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов по установке операторами всего необходимого оборудования.

"Расходы, которые понесет правительство, - это инвестиция в будущее", - сказал председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законопроект о "суверенном интернете" не призван изолировать Российскую Федерацию, заявили в Совбезе. По их словам, это вынужденная мера, необходимая, чтобы защитить Россию от внешних угроз.

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