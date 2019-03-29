Медведев пообещал не регулировать Рунет по китайской модели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что правительство не собирается ограничивать интернет специальным файрволом, как это реализовано в Китае. Глава правительства РФ отметил, что полное регулирование интернета в КНР далеко не всегда приносит властям желаемый результат.

"Мы не собираемся регулировать интернет по китайской модели. Создание файрвола исключено. Скажу больше, в Китае эта система приносит намного меньше, чем от нее ожидали ее создатели. Но нам и не нужен такой жесткий контроль", — пояснил свою позицию Медведев.

Премьер-министр РФ пояснил, что по его мнению, интернет должен быть равным для всех. Однако он развивался таким образом, что большая часть ключей для его контроля находится в руках одного государства — Соединенных Штатов Америки. И дело даже не в том, что в дипломатических отношениях между Россией и США наблюдается кризис. А в том, что США в одностороннем порядке осуществляет регуляцию технологии, которую используют миллионы людей по всему миру.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об испытаниях по отключению российского сегмента сети. Так, согласно предоставленной информации, испытания по временному отключению Рунета от глобального интернета пройдут в рамках принятого недавно Государственной думой Российской Федерации законопроекта о суверенном интернете в России.

Целью данных учений, отмечают авторы материала, станет поиск способов преодоления того факта, что большая часть корневых серверов DNS находятся в Соединенных Штатах Америки. Успех в этом предприятии позволит обеспечить России работоспособность и безопасность российского сегмента интернета в случае вмешательства извне, сообщает научное издание MIT Technology Review.

Фото: facebook.com/Дмитрий Медведев

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