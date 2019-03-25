В Совбезе назвали закон о суверенном Интернете вынужденной мерой

Законопроект о суверенном Интернете не призван изолировать Российскую Федерацию. Закон этот — вынужденная мера, необходимая, чтобы защитить Россию от внешних угроз.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

По словам специалиста, считать законопроект о суверенном Интернете изоляцией российского общества неправильно. Таким образом, указал Николай Патрушев, государство якобы просто-напросто намерено защитить себя от внешней угрозы.

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что источниками этой самой внешней угрозы для России на сегодняшний являются Соединенные Штаты Америки, Великобритания и прочие государства Запада.

Так, по словам Николая Патрушева, существует угроза отключения России от всемирной паутины. А законопроект о суверенном Интернете, подчеркнул Николай Патрушев, позволит россиянам выходить в Сеть даже в том случае, если отечественных операторов отключат от зарубежных серверов.

В российском обществе, средствах массовой информации и блогосфере, делится мнением Патрушев, создалось некорректное мнение об этом законопроекте.

Напомним, что законопроект о суверенном Интернете был внесен в Государственную думу Российской Федерации в декабре минувшего года. В нашумевшем законопроекте говорится о необходимости создания особой инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российских Интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов.

Документ также, что примечательно, определяет правила маршрутизации трафика. Задача же этих правил — минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, законопроект предусматривает обязанность провайдеров установить технические средства, с помощью которых и будет определяться источник передаваемого трафика.

Отметим, что законопроект о суверенном Интернете в феврале текущего года уже был принят Госдумой РФ в первом чтении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил о высокой вероятности появления в современной Европе нового неонацистского союза.

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