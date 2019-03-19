Жириновский раскритиковал фамилию мэра Новосибирска

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о фамилиях, которые были у него в роду, а также раскритиковал фамилию мэра Новосибирска.

Жириновский заявил, что считает свою фамилию дурацкой, но между тем и уникальной. Он также перечислил другие фамилии, которые были в его роду: Макаровы, Сергучевы, Горбуновы, и Половинкины. Парламентарий отметил, что раздумывал о фамилии Макаров, однако пословица: "Куда Макар телят не гонял?" заставила его отойти от такой идеи.

Затем лидер ЛДПР вспомнил про мэра Новосибирска. По словам Жириновского, фамилия главы Новосибирска говорит об "отсутствии интеллекта".

"Что это за фамилия такая Локоть? Давайте еще Ноготь, Ресница, Перепонка. Полное отсутствие интеллекта", — заявил Владимир Жириновский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последнем громком заявлении Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР считает, что необходимо отправить российских военных в Венесуэлу, где наблюдается нестабильная политическая обстановка. По мнению политика, Россия должна продемонстрировать Западу, что она готова побеждать в любой точке мира, а не только в Сирии.

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