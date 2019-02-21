Депутаты предложили публиковать позорящие депутатов высказывания

В Государственный Думе РФ предложили публиковать позорящие депутатскую честь высказывания парламентариев на официальном сайте законодательного органа, сообщает агенство "Интерфакс". С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, публикация некоторых весьма сомнительных заявлений будет дисциплинировать депутатов и заставит их думать над своими словами несколько раз, прежде чем сделать официальное заявление. "То, что мы сегодня видим, исходят из заявлений некоторых наших депутатов - это стыд", - подчеркнул спикер.

Советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова отметила, что идею создания подобного раздела поддержали многие депутаты, поскольку нередко бывают случаи, когда "депутат, не думая о коллегах и облике Государственной Думы, делает заявления, которые позорят и Думу, и фракцию, к которой он принадлежит, и весь депутатский образ в глазах избирателей".

Кроме депутатских высказываний в новый раздел предложили включить и "фейковые новости", публикуемые в СМИ.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Госдумой РФ были одобрены два законопроекта, один из которых предполагает наказание за распространение "недостоверных" данных в интернете, а второй - за оскорбление власти в интернете.

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