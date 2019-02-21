Пенсии россиян предложили передавать по наследству

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность передачи права на получение страховых пенсионных выплат по наследству. Документ внесен депутатом Сергеем Мироновым.

Авторы проекта хотят установить гарантированный срок выплат пенсии по старости. Если пенсионер умирает раньше этого срока, то его наследники могут обратиться в пенсионный фонд за возмещением недополученных сумм. Гарантированный период предложено рассчитывать по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

Одной из целей такой меры является стимулирование легализации трудовых отношений. Понимая, что в случае преждевременной смерти они смогут передать свои пенсионные накопления родным, граждане станут более ответственно относиться к ежемесячным выплатам в ПФР

Дополнительные расходы бюджета на реализацию данной инициативы составят, по оценке авторов, 6,17 трлн рублей.

Документ получил отрицательные заключения в правительстве и профильном комитете Госдумы и Комитете Совета Федерации по социальной политике — они рекомендовали отклонить его в первом чтении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Госдуму внесен законопроект об увеличении "периода дожития", который используется для расчета размера накопительной пенсии граждан.

Источник фото: nalog.ru

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