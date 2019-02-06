СМИ: из России бежит не только молодежь, но и пенсионеры?

6 февраля Пенсионный фонд России опубликовал статистику, по которой количество пенсионеров, проживающих за рубежом и получающих российскую пенсию, увеличилось на 25% за последние пять лет. Это может означать, что из России эмигрирует не только молодежь, а и старшее поколение.

По состоянию на январь текущего года, в ПФР насчитывается 331 тысяча российских пенсионеров, которые проживают за рубежом. При этом география проживания российских пенсионеров представлена 129 странами мира. Аналитики считают, что такое увеличение количества пенсионеров за рубежом связано с тем, что ранее эмигрировавшие россияне достигают пенсионного возраста. Только за последний год, количество пенсионеров, проживающих за рубежом и получающих социальные выплаты, увеличилось на 3,5%.

Напомним, "Правда.Ру" приводила результаты исследования "Левада-Центра", который выяснил, что каждый пятый россиянин хочет эмигрировать. Наибольшее желание покинуть Россию было выявлено у молодежи — более 40%.

Ранее "Правда.Ру" публиковала комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно результатов социального исследования "Левада-Центра". Песков отметил, что нельзя принимать такие исследования "за чистую воду" и полностью доверять их цифрам.

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