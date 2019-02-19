Жители Южных Курил потребовали не передавать острова Японии

Выступая на заседании Областной думы Сахалина генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что жители Южных Курил выступают против того, чтобы Россия передала эти земли Японии.

Абрамов сделал такой вывод после проведенного опроса жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, который проводился с 11 по 17 февраля. Жителям островов задавали всего один вопрос — согласны ли они с передачей островов Японии.

"Результаты опроса были ожидаемы. Жители Южных Курил однозначно высказали свою позицию относительно данного вопроса. 96% жителей южной части Курил выступили против передачи островов Японии", — сообщил Абрамов. Он также добавил, что про вопрос передачи земель Японии оповещены 98% опрошенных.

Гендиректор фонда ВЦИОМ рассказал, что в опросе приняли участие около 7 695 человек, что составляет 70% от взрослого населения островов. Все респонденты были старше 18 лет. Сотрудники ВЦИОМ посетили все населенные пункты, включая небольшие поселки, где проживает менее 50 человек.

Всего ВЦИОМ задействовал около 50 интервьюеров, которые были оснащены электронными планшетами для более быстрого и удобного сбора данных. Благодаря техническому оснащению сотрудникам удалось собрать большой массив данных в кратчайшие сроки.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью историка и дипломата Николая Платошкина, в котором он высказывает свое мнение относительно передачи Курильских островов Японии.

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