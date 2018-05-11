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Источник Правда.Ру

Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина

Политика

Пресс-секретарь президента России дал комментарий относительно инициативы чеченских парламентариев - чтобы буква закона разрешала в России занимать президентское кресло три срока подряд.

Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина. 386826.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Поправки в Конституцию России депутаты чеченского парламента подготовили на нынешней неделе и намерены представить для рассмотрения в Государственную думу. Инициировал законопроект глава республики Рамзан Кадыров.

Дмитрий Песков отметил, что это не тот вопрос, который занимает повестку дня президента. «Это конституционный вопрос. Он (президент) говорил о своей позиции о внесении изменений в основной закон», - добавил пресс-секретарь.

Напомним, что Конституция России не позволяет, чтобы пост президента  cтраны более двух сроков подряд занимал один и тот же человек.

В Совете Федерации идею чеченских депутатов также подвергли критике. Сенатор Людмила Нарусова напомнила, что пункт Конституции, который касается сменяемости власти, принят по итогам всенародного референдума.

Надо сказать, что в марте Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC , в котором заявил, что не планирует вносить изменений в Конституцию РФ, включая ту часть, которая касается сроков пребывания на посту президента.

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