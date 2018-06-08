Wall Street Journal: Путин тайно попросил срочной встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин желает встречи с Дональдом Трампом в австрийской столице. Об этом глава РФ сказал федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, отмечает The Wall Street Journal.
Согласно его сведениям, Путин заявил о желании во время официального визита в Вену. Канцлер обещал способствовать его исполнению и даже уведомил Белый дом об этом. США пока обдумывает эту идею.
Информация о намерении Путина и Трампа побеседовать лично уже много раз появлялась в СМИ, однако официальных подтверждений пока так и не прозвучало.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что лидеры часто созваниваются по телефону - у них было восемь бесед, плюс еще одна до вступления американского президента в должность.
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