Wall Street Journal: Путин тайно попросил срочной встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин желает встречи с Дональдом Трампом в австрийской столице. Об этом глава РФ сказал федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, отмечает The Wall Street Journal.



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Согласно его сведениям, Путин заявил о желании во время официального визита в Вену. Канцлер обещал способствовать его исполнению и даже уведомил Белый дом об этом. США пока обдумывает эту идею.

Информация о намерении Путина и Трампа побеседовать лично уже много раз появлялась в СМИ, однако официальных подтверждений пока так и не прозвучало.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что лидеры часто созваниваются по телефону - у них было восемь бесед, плюс еще одна до вступления американского президента в должность.

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