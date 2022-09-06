Старец Ефрем умер с пророчеством о беде и присоединении шести стран к РФ

В Челябинской области скончался старец-пилигрим Ефрем, успев перед отходом в мир иной предсказать "страшное будущее" и присоединение к России шести стран. Украина, по его словам, остаётся "проклятой" за кровь и предательство, и шансов у неё нет.

Ефрем умер в возрасте 81 года в небольшом селе Кунашакского района Челябинской области. Как сообщили авторы проекта "Монокуляр" со ссылкой на жителей села, почитаемый православный скиталец "тихо скончался во сне".

Перед смертью, говоря с приютившей его семьёй, он успел сказать, что не может и не хочет простить Украину, хотя ему стоило бы покаяться за проклятие этой страны в 2014 году.

По сведениям, он отдал хозяевам старую записную книжку, поговорил немного о вере и путешествиях, лёг спать и не проснулся. Похоронили старца по его указаниям — "в лесной глуши, поставив простой крест".

Ранее Ефрем предал Киев "проклятью пилигрима" после начала гражданской войны в 2014 году. Об этом журналистам рассказали прихожане Боровского монастыря

А сейчас он заповедовал, что "живущим нужно крепко молиться", потому как в ближайшее время "будет беда, очень много страшного, православный народ ждут огненные испытания" и рассказал, что "скоро народ наш сойдётся в боях с посланниками сатанаила".

Также Ефрем предсказал, что "пора испытаний пройдёт", а страна "станет больше", прирастив как минимум:

Молдавию,

Белоруссию,

Казахстан,

бывшую Украину,

ещё две территории.

По его словам, рано или поздно всё закончится хорошо, но испытаний выпадет нашей стране немало.

Отметим, что ещё до начала СВО старец Ефрем заявил: было ему видение о страшной войне, когда в Тавриду (большой крымский край) начнут рваться полчища врагов. Россия вынуждена будет ответить "своим главным оружием".

Пророчество пилигрима гласило, что на месте Киева и Львова будут "стеклянная земля” и могильные кресты до горизонта с украинскими и русскими именами.

Причём Ефрем не один делал подобные заявления: афонский старец Ефрем Филофейский (Аризонский) тоже предсказал миру страшные годы. По его словам, "время наше сосчитано, нас ожидают трудные года, опасные и для земного нашего пребывания".

Индийский пророк, юный Абигья Ананд, прославившийся своим ранним предупреждением о COVID-19, рассказал, что на территории Украины "дозиметры будут трещать как сумасшедшие". Впрочем, неясно — в результате аварии или ядерного удара.

Со своей стороны, исламский эксперт, шейх Имран Хосейн пояснил, что Россия исполняет 1000-летнее пророчество, описанное в Коране и находится в своём праве.

Суть предсказания в том, что "большая война грядёт… но сценарий этой войны уже написан на небесах… и мы знаем из Корана, что в конце этой войны НАТО поставят мат и история снова повторится".