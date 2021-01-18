В Китае обнаружили царский дворец возрастом 5300 лет

В центре Китая в провинции Хэнань, на территории городища Шуанхуайшу обнаружили древний дворец. Возраст находки составляет 5300 лет, сообщает портал The Straits Times.

Дворец был построен на фундаменте площадью около 4300 кв. метров, сообщил президент Китайского общества археологии Ван Вэй.

В западной половине платформы располагался прямоугольный двор, с юга к нему примыкает квадратная площадь в 880 квадратных метров. Площадь другого двора с тремя верандами, расположенного в восточной половине участка, составляла 1500 кв. метров.

Такая планировка была характерна для дворцового строительства в Китае. Для неё типично расположение административной зоны перед жилым помещением королевской семьи, пояснил китайский учёный Хэ Ну.