В "монашеской республике" Афон нашли древнее женское захоронение

В "монашеской республике" Афон обнаружили древнее женское захоронение. Согласно обычаям этого места, сюда запрещен въезд женщинам и даже самкам животных. В связи с этом данная находка очень удивила ученых и монахов, которые живут в местных монастырях.

Антрополог и исследовательница гробниц Лаура Винн-Антикас занимается изучением костей из древнего захоронения, обнаруженного на территории византийской часовни святого Афанасия.

По внешнему виду и форме останки отличаются от мужских

Винн-Антикас считает, что, возможно, это останки нескольких женщин. Специалисты считают, что с помощью радиоуглеродного анализа они смогут многое выяснить о жизни и смерти человека, среди останков которого были найдены предплечье, голень и крестец.

Если версия о том, что эти останки действительно принадлежат женщине, это будет первый случай в истории священной горы Афон, когда женщина нашла свое последнее пристанище на ее территории.

Ранее археологи обнаружили в Греции древние гробницы.