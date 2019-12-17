Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В "монашеской республике" Афон нашли древнее женское захоронение

Непознанное » Прошлое

В "монашеской республике" Афон обнаружили древнее женское захоронение. Согласно обычаям этого места, сюда запрещен въезд женщинам и даже самкам животных. В связи с этом данная находка очень удивила ученых и монахов, которые живут в местных монастырях.

Антрополог и исследовательница гробниц Лаура Винн-Антикас занимается изучением костей из древнего захоронения, обнаруженного на территории византийской часовни святого Афанасия.

По внешнему виду и форме останки отличаются от мужских

Винн-Антикас считает, что, возможно, это останки нескольких женщин. Специалисты считают, что с помощью радиоуглеродного анализа они смогут многое выяснить о жизни и смерти человека, среди останков которого были найдены предплечье, голень и крестец.

Если версия о том, что эти останки действительно принадлежат женщине, это будет первый случай в истории священной горы Афон, когда женщина нашла свое последнее пристанище на ее территории.

Ранее археологи обнаружили в Греции древние гробницы.

Темы афон останки женщины археология захоронение изучение костей лаура винн-антикас
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Шашки и сабли: история развития и совершенствования
Культура
Мединский кормит культуру с руки и требует лояльности
Новости Украины
Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле
Новости Все >
В Раде посчитали, что переплатили Европе за реверс газа $1,5 млрд
Турция признает убийство коренных американцев геноцидом
В "монашеской республике" Афон нашли древнее женское захоронение
"Я здесь не за деньгами": парень продает полотенце за 50 тыс. рублей
Российский хоккеист Зайцев подал документы на канадское гражданство
Экологи советуют наряжать ёлку украшениями из натуральных материалов
Власти Египта взяли под усиленную охрану курорты Красного моря
ВМС России и Сирии впервые проводят совместные военные учения
Россия избавила пушки "Пион" от украинских комплектующих
Банк России работает над альтернативой Google Pay
Последние материалы
"Я здесь не за деньгами": парень продает полотенце за 50 тыс. рублей
Экологи советуют наряжать ёлку украшениями из натуральных материалов
Власти Египта взяли под усиленную охрану курорты Красного моря
ВМС России и Сирии впервые проводят совместные военные учения
Россия избавила пушки "Пион" от украинских комплектующих
Банк России работает над альтернативой Google Pay
Шашки и сабли: история развития и совершенствования
Нурмагомедов: плохо себя ведут только "обиженные" дагестанцы
Археологи нашли в Турции древние украшения из зубов человека
Иркутским бюджетникам, возможно, придется вернуть "премии" от Левченко
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Василий Амирджанов Мединский кормит культуру с руки и требует лояльности Василий Амирджанов Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев
Комментарии
В Раде посчитали, что переплатили Европе за реверс газа $1,5 млрд
Россия избавила пушки "Пион" от украинских комплектующих
Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле
Врачи из Уфы пожаловались Путину на самоуправство главврача
Российский велогонщик Закарин собирается сменить гражданство
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
"Единая Россия" выступила против запрета снюса
Почему никто не хочет брать мусор Москвы
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Жители России будут по-новому платить за горячую воду
Пенсионный фонд пообещал гражданам России двойные пенсии
Раскрыта тайна истуканов-моаи с острова Пасхи
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ