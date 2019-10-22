На дне Волги обнаружили ладью, затонувшую до правления Ивана Грозного

На дне Волги недалеко от Самары обнаружили старинную деревянную ладью.

Длина судна 50 метров, а ширина 20 метров.

Ладью нашли монахи Свято-Богородичного Казанского монастыря. Они обратились к специалистам. Те организовали ряд экспедиций. К участию в экспедиции были привлечены водолазы.

В результате исследования ученые выяснили, что ладья была построена в XV веке, примерно в 1415 году. Дату удалось определить с помощью анализа состава железа и древесины, из которых построено судно.

В XV веке Поволжье еще не входило в состав Руси. Но уже в тот период здесь жили славяне, и они часто отправлялись в плавания по Волге.

В настоящее время специалисты пытаются определить, где была построена ладья и какое у нее было назначение: торговое или военное.

Ранее ученые не находили корабли, построенных 600 лет назад.

Фото: youtube.com

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