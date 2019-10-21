Археолог обнаружил на онлайн-карте очертания новых памятников майя

Профессор Такеши Иномата из Аризонского университета обнаружил на бесплатной онлайн-карте 27 ранее неизвестных ритуальных сооружений цивилизации майя.

Онлайн-карта содержит информацию об объектах, расположенных на площади 11,4 тыс.кв.м на юге Мексики.

Карта была разработана при помощи технологии лидар, с помощью которой археологи могут находить затерянные места в труднопроходимых зонах.

По словам Иномата, данные находки последовали после того, как был найден церемониальный комплекс XI века до н.э. в Гватемале.

Ученый обнаружил на онлайн-карте четкие очертания древних сооружений. Ученый утверждает, что данные сооружения построили в период, когда цивилизация майя только начала использовать керамику. В этот период майя вели оседлый образ жизни. Представителей одной общины объединяли религиозные идеи и ритуалы.

Фото: ru.wikipedia.org

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