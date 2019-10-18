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Источник Правда.Ру

В Хорватии обнаружили римскую колесницу с лошадьми

Непознанное » Прошлое print

В Хорватии в ходе раскопок в поселке Янковацкая Дубрава археологи  обнаружили  хорошо сохранившиеся окаменелые останки римской колесницы, которая была захоронена с двумя лошадьми. Возраст захоронения, по мнению ученых, составляет 1700 лет.

Ученые считают, что найденного захоронение - часть похоронного ритуала, совершенного для богатой семьи.

По словам археолога Бориса Кратофила, найденное захоронение доказывает то, что богатых людей в некоторых случаях хоронили вместе с лошадьми, которые принадлежали им при жизни.

Данная находка является уникальным для Хорватии открытием.

По данным специалистов, захоронение относится к III веку н.э. Но более точный его возраст археологам еще предстоит определить. Пока специалисты занимаются восстановлением и сохранением найденных останков.

Для ученых очень важно изучить останки лошадей, чтобы выяснить, здесь ли разводили этих лошадей или они прибыли из других частей империи. Также это позволит получить больше информации о семье.

Фото: twitter.com

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Темы лошади хорватия раскопки колесница археология древний рим захоронение янковацкая дубрава
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