В Хорватии в ходе раскопок в поселке Янковацкая Дубрава археологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелые останки римской колесницы, которая была захоронена с двумя лошадьми. Возраст захоронения, по мнению ученых, составляет 1700 лет.
Ученые считают, что найденного захоронение - часть похоронного ритуала, совершенного для богатой семьи.
По словам археолога Бориса Кратофила, найденное захоронение доказывает то, что богатых людей в некоторых случаях хоронили вместе с лошадьми, которые принадлежали им при жизни.
Данная находка является уникальным для Хорватии открытием.
По данным специалистов, захоронение относится к III веку н.э. Но более точный его возраст археологам еще предстоит определить. Пока специалисты занимаются восстановлением и сохранением найденных останков.
Для ученых очень важно изучить останки лошадей, чтобы выяснить, здесь ли разводили этих лошадей или они прибыли из других частей империи. Также это позволит получить больше информации о семье.
Фото: twitter.com
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