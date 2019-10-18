В египетском Луксоре археологи нашли древний тайник с саркофагами

В Египте недалеко от города Луксор археология обнаружили более 20 деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.). По словам ученых, это одна из самых крупных находок за последние годы.

На всех саркофагах хорошо сохранилась яркая роспись и изображения. Саркофаги обнаружили на территории некрополя Эль-Ассасиф. Раньше здесь была территория Фив, в настоящее время здесь расположен Луксор.

Возможно, что двухъярусное захоронение не является единственным в этом районе, поэтому археологи продолжают вести раскопки. Ученые пока не могут точно определить возраст этих находок.

Представители министерства и археологи планируют подробнее рассказать о находке 19 октября, сообщает сайт BBC.

Фото: pixabay.com

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