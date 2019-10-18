В Египте недалеко от города Луксор археология обнаружили более 20 деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.). По словам ученых, это одна из самых крупных находок за последние годы.
На всех саркофагах хорошо сохранилась яркая роспись и изображения. Саркофаги обнаружили на территории некрополя Эль-Ассасиф. Раньше здесь была территория Фив, в настоящее время здесь расположен Луксор.
Возможно, что двухъярусное захоронение не является единственным в этом районе, поэтому археологи продолжают вести раскопки. Ученые пока не могут точно определить возраст этих находок.
Представители министерства и археологи планируют подробнее рассказать о находке 19 октября, сообщает сайт BBC.
Фото: pixabay.com
Читайте также:
Эксперты изучают скелеты из черного саркофага в Александрии
Египетские археологи обнаружили в древнем саркофаге восковую копию головы мумии
Археологи нашли в Египте несколько десятков нетронутых гробниц
Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.