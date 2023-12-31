Ботокс для волос: польза и вред

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Ботокс для волос — процедура, вызывающая дискуссии. Есть мнение, что волосы после нее становятся блестящими и здоровыми, в то время как другие считают, что эффект быстро исчезает, и волосы возвращаются к предыдущему состоянию. Специалист Александр Голдман из салонов красоты "МильФей" прокомментировал вопросы о ботоксе для волос.

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Процесс проведения процедуры:

Голову моют и сушат перед началом.

Пряди обрабатывают специальной пудрой.

Наносится фиксирующее средство.

Производится распределение ухаживающей маски.

Завершается мойкой и укладкой феном.

Длительность эффекта: Эффект включает в себя гладкость, плотность, ухоженный вид и блеск. Продолжительность зависит от типа и состояния волос. На пористых волосах эффект может начать сходить на нет через полтора месяца. Существует накопительный эффект, который требует систематической поддержки.

Частота проведения процедуры: Обычно процедура выполняется каждые три месяца.

Безопасность: Ботокс для волос безопасен, не содержит вредных компонентов. Отсутствие формальдегида, аммиака, формалина делает процедуру безопасной для волос. Компоненты ухода не наносят вреда волосам, не изменяют их структуру и цвет. Ботокс помогает нивелировать последствия укладок, окрашиваний и воздействия окружающей среды.

Кератин и ботокс: разница: Кератин проникает вглубь волосяного стержня, восполняя повреждения. Ботокс визуально омолаживает локоны.

Кому подходит процедура: Ботокс рекомендуется для тусклых, ломких волос, с сечением кончиков, непослушных и обезвоженных. Процедура также подходит для тех, кто сталкивается с пушением, электризацией и потерей блеска.

Кому не рекомендуется: Процедура может вызвать аллергическую реакцию. Также несовместима с свежим окрашиванием и биозавивкой.