Модельер Гоша Рубчинский стал главным дизайнером компании Канье Уэста

0:51 Your browser does not support the audio element. Красота

Российский модельер Гоша Рубчинский назначен главой отдела дизайна Yeezy, компании, принадлежащей американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом музыкант объявил в социальных сетях, подчеркнув важность этого события для мира дизайна.

Фото: Аккаунт Канье Уэста в социальных сетях

Переговоры о приглашении Рубчинского в Yeezy велись несколько лет, начиная с 2016 года, когда Канье встречался с ним в Москве. В 2018 году бывший муж Ким Кардашьян также поделился эскизом татуировки, созданной Рубчинским, сообщает Telegram-канал SHOT.

Это событие признано важным достижением в истории дизайна, так как объединение легендарного российского дизайнера и ведущего мирового бренда в музыке и моде считается значимым шагом в развитии индустрии.