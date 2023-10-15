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Популярную омолаживающую процедуру SMAS-лифтинг опасно проводить у неопытного мастера

1:16
Красота

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники "Клазко" Светлана Богачёва назвала популярную омолаживающую процедуру, которую важно проводить исключительно у опытного специалиста.

Популярную омолаживающую процедуру SMAS-лифтинг опасно проводить у неопытного мастера
Фото: openverse.org

Речь идёт о процедуре SMAS-лифтинга, уточняет Газета.Ru. Неопытный специалист может серьёзно повредить кожу клиентки, оставив на ней ожоги, впадины и рубцы.

"Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия", — объяснила врач.

Даже на аппарате, предназначенном для фотоомоложения, можно навредить пациенту, оставив сильные ожоги, и это даже при том, что по умолчанию эта технология предназначена для поверхностного воздействия на кожу, добавила косметолог.

Чтобы результат был тот, которого ждёт женщина, важно, чтобы мастер не только имел понятие о методике SMAS-лифтинга, но и обладал большим опытом работы на таких аппаратах.

Косметолог подчеркнула, что некоторые клиентки не соблюдают рекомендации мастера в период после процедуры, тем самым также вредя сами себе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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