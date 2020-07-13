Пользователь Reddit с ником forgive_my_brain заявил, что пандемия COVID-19 стала лучшим событием в его жизни. Мужчина признался в том, что считает себя уродливым, но когда начал ходить в маске, то перестал стесняться своей внешности.
"Не могу описать, насколько я счастлив носить маску на моем уродливом лице. В толпе я чувствую себя так уверенно, как никогда не чувствовал раньше. Я могу даже сказать привет красивой девушке, а она ответит мне, потому что не увидит ужасного лица", — пишет он.
Также forgive_my_brain отметил, что был бы счастлив ходить в маске до конца жизни, так как она намного улучшила качество его жизни.
В комментариях многие обратили внимание автора поста на то, что дело не в его лице, которое спрятано, а в той уверенности, которую ему дает маска.
"То, как люди относятся к себе, сильно влияет на их привлекательность", — отметил justlicktheballs.
Некоторые пользователи написали, что, возможно, просто не нужно слишком строго себя оценивать.
"У каждого свои критерии уродства, и дело не всегда во внешности", — отметил HD_ROCKS_IN321.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Индии использует защитную маску из чистого золота.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.