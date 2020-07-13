Некрасивый мужчина назвал пандемию COVID-19 лучшим событием в жизни

Пользователь Reddit с ником forgive_my_brain заявил, что пандемия COVID-19 стала лучшим событием в его жизни. Мужчина признался в том, что считает себя уродливым, но когда начал ходить в маске, то перестал стесняться своей внешности.

"Не могу описать, насколько я счастлив носить маску на моем уродливом лице. В толпе я чувствую себя так уверенно, как никогда не чувствовал раньше. Я могу даже сказать привет красивой девушке, а она ответит мне, потому что не увидит ужасного лица", — пишет он.

Также forgive_my_brain отметил, что был бы счастлив ходить в маске до конца жизни, так как она намного улучшила качество его жизни.

В комментариях многие обратили внимание автора поста на то, что дело не в его лице, которое спрятано, а в той уверенности, которую ему дает маска.

"То, как люди относятся к себе, сильно влияет на их привлекательность", — отметил justlicktheballs.

Некоторые пользователи написали, что, возможно, просто не нужно слишком строго себя оценивать.

"У каждого свои критерии уродства, и дело не всегда во внешности", — отметил HD_ROCKS_IN 321 .

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Индии использует защитную маску из чистого золота.