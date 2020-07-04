Житель Индии использует защитную маску из чистого золота

Шанкар Кураде из индийского штата Махараштра заказал полностью золотую маску, которая обошлась ему почти в четыре тысячи долларов.

"Идея о том, чтобы сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит почти 2,5 килограмма и обошлась мне в 3870 долларов", — пояснил мужчина.

По его словам, в маске предусмотрены небольшие отверстия для дыхания.