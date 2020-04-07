Парикмахерские и салоны красоты сейчас находятся в очень сложной ситуации. В Нижневартовске парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и косметологи даже угрожают властям проведением "акций гражданского неповиновения". Они заявили, что будут устраивать голодовки и пикеты из-за того, что в связи с угрозой распространения COVID-19 салоны красоты сейчас закрыты.

О том, какие меры безопасности следует соблюдать салонам красоты и парикмахерским, чтобы можно было говорить об их открытии в период карантина, рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

"Я думаю, что нужно, чтобы клиенты обязательно приносили с собой результаты тестов, подтверждающих, что у них нет коронавируса. Только в таком случае они смогут посетить салон. Также тесты на коронавирус должны быть сданы у сотрудников салона.

В помещении салона нужно находиться в маске. Если у клиента и у мастера нет коронавируса, то в таком случае возможно оказание услуг.

Но я бы, конечно, не стала бы делать такие послабления, потому что все-таки раз карантин до 30 числа, то до 30 числа не стоит нарушать режим самоизоляции.

В России каждый день прибавляется по тысяче человек, а больниц у нас не так много. Система здравоохранения может не справиться.

Подстричься, сделать эпиляцию можно самостоятельно. Сложно может быть тем, у кого нарощенные ногти, нарощенные ресницы. У кого все свое, то никаких сложностей не возникнет.

Женщины с нарощенными ногтями и ресницами, которые у нас считались эталоном красоты, теперь уже ими быть не смогут. Правда всегда восторжествует. Нам сейчас не до цивилизации. Сейчас нужно спасать планету", — заключила эксперт.