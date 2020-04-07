Парикмахеры Екатеринбурга просят разрешить им работать

Екатеринбургский фонд развития парикмахерского искусства "Высшая лига" направил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву письмо с просьбой разрешить парикмахерским работать во время карантина.

По словам одного из владельцев салона красоты, если им не разрешат работать, то они будут вынуждены уйти с рынка.

"Можно обеспечить работу при условии соблюдения всех норма и требований Роспотребнадзора. За две недели в обороте мы потеряли около 300 тысяч рублей, 100 тысяч из этой суммы — это чистая прибыль", — сообщил предприниматель﻿.

Также он отметил, что многие парикмахеры сейчас работают на дому, что создает санитарию.

В своем обращении к губернатору, владельцы парикмахерских отметили, что сейчас индустрия красоты Екатеринбурга и Свердловской области находится в очень сложном положении.

Из-за сложившейся экономической ситуации владельцы парикмахерских, начиная с апреля, не смогут выплатить заработные платы, заплатить налоги и другие платежи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами.