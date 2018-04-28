Рассекречено: Британия едва не построила авианосец из айсберга

Во время Второй мировой войны ученые Великобритании разрабатывали проект строительства авианосца из айсберга.

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По данным CNN, в 1942 году британцы искали способ, как защитить корабли союзников в Северной Атлантике. Основной проблемой были нацистские подводные лодки, поэтому ученый Джеффри Пайк предложил отбуксировать из Арктики айсберг и сделать на его поверхности взлетную полосу, а также ангары для хранения самолетов и запасов топлива.

Пайк заинтересовал своей идеей военных и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который подписал проект разработки авианосца из айсберга 4 декабря 1942 года.

Как пишет ТАСС, работы по созданию корабля начались в канадской провинции Альберта на озере Патриция. Но к середине 1943 года произошли серьезные изменения военного и политического характера, а в армию поступили самолеты с увеличенной дальностью полета, которые могли вести боевые действия в Северной Атлантике.

В итоге исследовательские работы были прекращены, льдина растаяла, а деревянные постройки и трубы системы охлаждения затонули. Остатки прототипа, затонувшие на озере, привлекают любителей подводного плавания и исследователей истории.

"Прввда.Ру" ранее сообщала, что cобытие, произошедшее на шельфовом леднике Ларсен С в 2017 году, привлекло к себе внимание мировой общественности. От Антарктиды откололся айсберг, масса которого составляет один триллион тонн. Стоит отметить, что ледник имеет масштабные размеры: его площадь почти 6 тысяч кв км.

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