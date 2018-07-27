На Украине обнаружили скелет женщины с загадочными черными отметинами

Интернациональная команда археологов из Украины и Польши обследовала места захоронения неподалеку от реки Днепр. В одном из них они обнаружили довольно интересную находку — скелет женщины, захороненный порядка 5 тысяч лет назад.
На костях скелета археологи обнаружили необычные черные отметины, которые они поначалу приняли за проделки животных. После тщательного изучения останков специалисты пришли к выводу, что эти самые отметины нанесли люди. И, как уверяют археологи, уже после погребения.
Исследователи пришли к выводу, что загадочный орнамент на скелет женщины был нанесен уже после того, как тело предали земле. Должно быть, рисунок нанесли на тело женщины, а затем, спустя какое-то время после погребения, тело женщины раскопали, чтобы нанести его повторно, уже на скелет. Отметины, предположительно, были нанесены с помощью смолы.
Археологи сделали вывод, что таинственные рисунки на костях усопшей свидетельствуют о ее высоком чине в общине. Ранее, по словам исследователей, они не встречались ни с чем подобным. Сообщается, что на момент смерти женщине было где-то от 20 до 30 лет.
Народы этих территорий тысячи лет назад вели кочевой образ жизни — именно поэтому археологам не удается обнаружить останки их жилищ. Ученым приходится довольствоваться лишь местами захоронения предков современных украинцев.
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