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Звезда "Игры престолов" оставила бывшего мужа без денег и дома

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Развод с супругой заставил Питера Лофрана петь на улице. Семь лет назад мужчина начал бракоразводный процесс с супругой Линдой Хиди, ставшей известной по роли в сериале "Игра престолов".


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Пара сыграла свадьбу 11 лет назад, тогда супруг трудился стилистом в Голливуде. По словам товарищей, его жизнь была похожа на бытие миллионера.

По информации СМИ, за несколько лет тяжбы накоплений не осталось. Сейчас Лофрану нелегко жить: он держится на плаву благодаря пособию. Также его видели на улицах Лидса (Британия), где он исполнял композиции Джеймса Бланта и Майкла Бубле. Друзья стилиста начали собирать деньги, чтобы помочь товарищу расквитаться с долгами за адвоката.

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Темы развод голливуд игра престолов
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