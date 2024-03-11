Премьер-министр Тасмании обещает построить самый большой шоколадный фонтан в мире

Премьер-министр Тасмании и шоколадная фабрика

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Премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф в случае своего переизбрания обещает построить самый большой шоколадный фонтан в мире, сообщает The Guardian.

Фото: eater.com by Universal Orlando is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам премьера, на свой следующий срок он готовит величайшее событие в мире туризма: самый большой в мире шоколадный фонтан, который возглавит список достопримечательностей Австралии. На территории парка планируется разместить шоколадную студию премиум-класса, шоколадную лабораторию "Сделай сам", шоколадный магазин, кафе, а также игровую площадку. Всё это — рядом с фабрикой Cadbury's неподалеку от Хобарта, а также при финансовой поддержке правительства Тасмании совместно с Комитетом по туризму.

В случае успеха Роклифф готов выделить из бюджета 12 миллионов долларов. Согласно подсчетам директора Комитета по туризму Саймона Каррента, на этот проект "вселенной шоколадных наслаждений и чудес", возникший в результате тесного 15-летнего сотрудничества с фабрикой Cadbury's, может уйти до сотни миллионов долларов.

Фабрика Cadbury's, на которой трудятся около 450 жителей Тасмании, была закрыта для туристического посещения в 2008 году из-за новых санитарных нормативов. Это крупнейший шоколадный комбинат в южном полушарии.

Напомним, что 23 марта в Тасмании пройдут досрочные выборы премьер-министра в связи с парламентским кризисом.