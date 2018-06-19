В Германии спасены похмельные ежи

Немецкие полицейские спасли от похмелья ежей, найденных в парке Эрфурта (административный центр федеральной земли Тюрингия). Животных на детской площадке нашли прохожие, ежи почти не двигались, и людям показалось, что они умирают.

Однако вскоре возле животных нашли пустую бутылку из-под напитка, в состав которого входит коньяк, отмечает Daily Mail.

Сотрудники полиции доставили "потерпевших" в местный зоопарк, где животным помогут справиться с похмельем. Позже любителей хмельных паров выпустят на свободу.