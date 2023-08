Свиньи атаковали и перерыли кладбище в Екатеринбурге

Свиньи вырыли могилы на кладбище в Екатеринбурге. Инцидент произошел на Никольском кладбище в Железнодорожном районе. На могилах животные обустроили свое лежбище, сообщает информационный портал Е1. Местная жительница города стала свидетелем происшествия, когда пришла почтить память усопших родственников.

Фото: "DSC02182 - Stella Maris Cemetery & Fortress" by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.