Свиньи атаковали и перерыли кладбище в Екатеринбурге

Свиньи вырыли могилы на кладбище в Екатеринбурге. Инцидент произошел на Никольском кладбище в Железнодорожном районе. На могилах животные обустроили свое лежбище, сообщает информационный портал Е1. Местная жительница города стала свидетелем происшествия, когда пришла почтить память усопших родственников.

Фото: "DSC02182 - Stella Maris Cemetery & Fortress" by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Очевидец рассказала, что свиньи были с маленькими поросятами, и ей испугалось подходить к ним ближе. Более того, один из хряков, заметив ее на некотором расстоянии, начал громко рычать.

Местные жители сообщили, что поблизости обитает свинопас. Они предположили, что это его стадо, и, возможно, он не смог их контролировать.

Свидетельница происшествия утверждает, что она не обнаружила на месте происшествия ни одного работника кладбища. Она планировала пожаловаться на случившееся, а также на плохое состояние территории. Согласно ее словам, деревья на кладбище не обрезаны, а некоторые надгробия повреждены.

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