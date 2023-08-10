Президент UFC: "Партнёрство с Хасбиком принесло ему более 1 млн долларов"

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Партнерство с сильнейшей развлекательной компанией Nelk Boys стало настоящим прорывом для популярного российского блогера Хасбуллы Магомедова.

Фото: uznayvse.ru

Не так давно президент UFC Дана Уайт поделился в интервью Майку Тайсону, что это партнерство принесло блогеру более одного миллиона долларов.

Слова Уайта подтвердили, насколько успешным оказалось это сотрудничество. "Он отличный парень", — подчеркнул Дана Уайт.

"Nelk Boys продемонстрировали заботу о нем. Когда он присоединился к нам, они включили его в свой тур и оказали ему поддержку. Хасбулла также проявил себя на высоте. Мы сотрудничаем с ним в области видеоигр и выпускаем эксклюзивные футболки, которые приносят ему значительный доход. Только благодаря нашему партнерству с Nelk Boys и участию Хасбуллы Магомедова, он смог заработать более миллиона долларов. Он отлично себя чувствует".

Всего 21 год, и Хасбулла Магомедов уже стал мировой сенсацией благодаря своей истории. Особенно запомнился его несостоявшийся поединок с 20-летним таджикским певцом Абдурозиком. Это событие привлекло внимание не только в российских СМИ, но и за рубежом. Не случайно Хасбик многократно посещал турниры UFC, где он выступал под патронажем Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. В сентябре прошлого года он заключил долгосрочное партнерство с мировой лигой UFC, став её официальным представителем.

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