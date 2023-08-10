Партнерство с сильнейшей развлекательной компанией Nelk Boys стало настоящим прорывом для популярного российского блогера Хасбуллы Магомедова.
Не так давно президент UFC Дана Уайт поделился в интервью Майку Тайсону, что это партнерство принесло блогеру более одного миллиона долларов.
Слова Уайта подтвердили, насколько успешным оказалось это сотрудничество. "Он отличный парень", — подчеркнул Дана Уайт.
"Nelk Boys продемонстрировали заботу о нем. Когда он присоединился к нам, они включили его в свой тур и оказали ему поддержку. Хасбулла также проявил себя на высоте. Мы сотрудничаем с ним в области видеоигр и выпускаем эксклюзивные футболки, которые приносят ему значительный доход. Только благодаря нашему партнерству с Nelk Boys и участию Хасбуллы Магомедова, он смог заработать более миллиона долларов. Он отлично себя чувствует".
Всего 21 год, и Хасбулла Магомедов уже стал мировой сенсацией благодаря своей истории. Особенно запомнился его несостоявшийся поединок с 20-летним таджикским певцом Абдурозиком. Это событие привлекло внимание не только в российских СМИ, но и за рубежом. Не случайно Хасбик многократно посещал турниры UFC, где он выступал под патронажем Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. В сентябре прошлого года он заключил долгосрочное партнерство с мировой лигой UFC, став её официальным представителем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".