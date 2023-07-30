Врач предупреждает, что у большинства людей опорожнение кишечника происходит неправильно: попробуйте эту методику, не пожалеете!

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Один из хирургов Британской национальной службы здравоохранения (NHS), доктор Каран Раджан, разделил ценный совет по опорожнению кишечника в своем видео на TikTok, привлекая внимание многих пользователей. Он рассказал о простой технике, которая сделает этот процесс легче, более здоровым и значительно быстрее.

Фото: архив

Доктор Раджан советует обратить внимание на углы, особенно на угол между животом и бедрами, при опорожнении кишечника. Он рекомендует наклоняться вперед, когда это необходимо, и приподнимать пятки, чтобы колени были выше бедер. Это положение также можно принять, положив ноги на свернутое полотенце. Правильное положение способствует расслаблению лобково-прямой мышцы, окружающей анус, что позволяет опорожнению происходить более плавно.

Этот совет совпадает с мнением экспертов и результатами исследований. Автор книги «Кишечник: внутренняя история самого недооцененного органа нашего тела», Джулия Эндерс, указала на тематическое исследование, которое подтверждает, что опорожнение в приседающей позе связано с меньшими проблемами кишечника, включая дивертикулез, боли в животе, запоры и геморрой.

Дополнительное исследование 2012 года, опубликованное в журнале Digestive Diseases and Sciences, подтверждает важность приседающей позы при опорожнении. Людям, приседавшим на 30-сантиметровый унитаз, требовалось на 19% меньше времени для опорожнения, чем посетителям, не приседающим, на 40-сантиметровый унитаз.

Этот совет от доктора Раджана поможет многим людям сделать процесс опорожнения кишечника более эффективным и менее стрессовым для организма.

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