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История человека, в которого четыре раза ударяла молния

1:54
Интересные Новости

История Уолтера Саммерфорда действительно удивительна. В разные периоды своей жизни, этот отважный человек пережил целых четыре удара молнии, что является поистине невероятным случаем. События начались во время его службы в британской армии во время Первой мировой войны, когда он был майором.

История человека, в которого четыре раза ударяла молния
Фото: www.azcentral. com/gcdn/-mm-/2d037afc676dfe4fb566c8b7efb5c7ea6b160c00/c=0-115-2386-1460/local/-/media/Phoenix/ClayThompson/2014/08/14/1408036444000-phxdc5-6gc5cijp79vq1p9gi6l-original.jpg?width=2386&height=1345&fit=crop&format=pjpg&auto=webp

Первый удар молнии произошел в 1918 году, когда он ехал верхом в Бельгии. Этот удар лишил его движения ниже пояса, что вынудило его покинуть армию. Но Саммерфорд не сдался и начал долгий путь восстановления в Канаде. Там он сумел восстановить свою способность ходить, преодолевая невероятные трудности.

Однако судьба еще не закончила испытывать этого необыкновенного человека. В 1924 году, во время рыбалки у местной реки, внезапно ударила молния в дерево, под которым он находился. Саммерфорд снова пострадал и был частично парализован. Но его дух не сломлен, и он снова справился с реабилитацией.

В 1930 году произошел третий удар молнии, который оказался самым серьезным. Он был полностью парализован от головы до ног и находился прикованным к больничной койке. Удивительно, он продолжал бороться за жизнь в течение двух лет, несмотря на столь тяжелое состояние. Он умер в 1932 году, и эксперты считали чудом его способность выжить после такой травмы.

Но необычайная сага Уолтера Саммерфорда не закончилась даже после его смерти. Через четыре года после его ухода, молния ударила в его надгробие, завершив эту удивительную историю. Жизнь этого человека оказалась полна невероятных событий и испытаний, и его история навсегда останется в памяти.

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История человека, которого 7 раз ударила молния
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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