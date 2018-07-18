Муж научил собаку воровать деньги у жены

Мужчина "подговорил" своего питомца, чтобы тот стащил наличные из сумочки его жены. Все происходящее он снимал на видео. Ролик опубликовали на портале Newsflare.
Собаку, которая стала воришкой по указке хозяина, зовут мистер Печенька. Пес породы бордер-колли охотно поддается на уговоры забраться в сумку и поискать там наличные. Хозяин питомца пообещал мистеру Печеньке, что на эти деньги купит собачьих игрушек.
На кадрах видно, как пес смело забирается на стол лапами и роется в сумке.
"Хороший мальчик! Поспеши, пока мама тебя не заметила!", - приговаривает хозяин мистера Печеньки.
В итоге собака обнаружила в сумке купюру в 100 долларов и отдала ее хозяину. Тот явно рад удавшейся затее, он смеется и хвалит мистера Печеньку за успешно проделанную "операцию".
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